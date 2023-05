USA und Saudi-Arabien bestätigen siebentägige Waffenruhe im Sudan

Kurzmeldung ein/ausklappen Berliner Polizei ermittelt wegen Vergiftung von Russinnen

Berlin: Das Landeskriminalamt Berlin ermittelt wegen Vergiftungserscheinungen bei zwei regierungskritischen russischen Journalistinnen. Sie hatten Ende April an einer Konferenz des Kreml-Kritikers Chodorkowski in Berlin teilgenommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei der "Welt am Sonntag". Weitere Angaben machte das Landeskriminalamt mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Eine der Journalistinnen äußerte die Vermutung, sie sei möglicherweise durch einen Nervenkampfstoff vergiftet worden. In den vergangenen Jahren war es zu mehreren Giftanschlägen auf russische Regimegegner im In- und Ausland gekommen. Im August 2020 wurde der Oppositionspolitiker Nawalny in der Berliner Charité wegen einer Vergiftung mit einem Nervenkampfstoff behandelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.05.2023 21:15 Uhr