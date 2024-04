USA schicken Kurzstreckenraketen in die Ukraine

Kiew: Nachdem die Ukraine monatelang auf weitere Militärhilfe aus den USA warten musste, soll es jetzt zügig gehen. Präsident Biden kündigte unmittelbar nach der Freigabe durch den Kongress an, Ausrüstung für die Flugabwehr, Artillerie, Raketensysteme und gepanzerte Fahrzeuge in die Ukraine zu schicken. Das neue Paket enthält auch ATACMS-Raketen. Laut US-Außenministerium sind die Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern für den Einsatz innerhalb des ukrainischen Staatsgebiets vorgesehen. Sie seien bereits Anfang des Monats in der Ukraine angekommen. Man habe die Lieferung aber aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehalten. Der ukrainische Präsident Selenskyj reagierte erleichtert: "Wir bekommen die Unterstützung, die wir brauchen, um unsere Leben weiter vor russischen Angriffen zu schützen", schrieb Selenskyj auf X.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 06:00 Uhr