US-Repräsentantenhaus gibt Ukraine-Milliardenhilfen frei

Washington: Das US-Repräsentantenhaus hat am Abend Milliardenhilfen für die Ukraine freigegeben. Die Abgeordneten stimmten mit breiter Mehrheit für das Paket, das 61 Milliarden Dollar für die Ukraine vorsieht, aber unter anderem auch an Militärhilfen für Israel und Taiwan geknüpft ist. Von den Republikanern votierten knapp die Hälfte für den Gesetzentwurf. Der republikanische Mehrheitsführer Johnson hatte eine Abstimmung monatelang verhindert. Nun begründete er seine Zustimmung damit, dass er auf der richtigen Seite der Geschichte stehen wolle. Das Paket muss noch vom Senat beschlossen werden, das gilt aber als Formsache. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte dem US-Kongress. Die Militärhilfe sei überlebenswichtig im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg, so Selenskyj in seiner Videobotschaft. EU-Ratspräsident Michel lobte die Abstimmung als "eine klare Botschaft an den Kreml".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 08:00 Uhr