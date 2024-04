US-Medien berichten über mutmaßlichen Angriff Israels auf Iran

Teheran: Israel soll nach übereinstimmenden US-Medienberichten am frühen Morgen Ziele im Iran angegriffen haben. Die Sender ABC News, Fox News und andere Medien berichten unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, es handele sich um eine Reaktion auf die iranischen Luftangriffe auf Israel am Wochenende. Eine Stellungnahme aus Israel gibt es bisher nicht. Auch die iranische Nachrichtenagentur Fars meldet Explosionen in der Stadt Isfahan im Zentrum des Landes. Demnach wurden Detonationen in der Nähe des internationalen Flughafens registriert. In Isfahan befinden sich eine große Luftwaffenbasis der iranischen Armee und mehrere Anlagen, die in Verbindung zum Atomprogramm des Landes stehen. Laut iranischem Staatsfernsehen wurden Teile der Luftabwehr des Landes aktiviert und mehrere Drohen abgeschossen. Informationen über mögliche Schäden oder Opfer liegen bisher nicht vor.

