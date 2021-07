Unwetter in Teilen Oberbayerns - Dutzende Feuerwehreinsätze

Nachrichtenarchiv - 25.07.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Tölz: In Oberbayern hat es am Abend heftige Unwetter gegeben. In Schlehdorf im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen seien etwa 42 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Auch in Irschenberg im Landkreis Miesbach gab es reichlich Niederschläge. Im Landkreis Weilheim meldete die Feuerwehr 87 unwetterbedingte Einsätze, im Landkreis Bad Tölz 18 und im Landkreis Garmisch-Partenkirchen 35. Auslöser waren überschwemmte Keller, geflutete Straßen und umgestürzte Bäume. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.07.2021 21:00 Uhr