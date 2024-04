Unbekannte kippen in Unterfranken Heizöl in Kläranlage

Bad Königshofen: Im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld haben Unbekannte zwischen 300 und 400 Liter Heizöl in eine Kläranlage gekippt. Wie die Polizei mitteilte, musste die Feuerwehr gestern etwa 7.000 Liter verunreinigtes Wasser aus dem Einlaufbecken der Anlage in Bad Königshofen abpumpen. Sie wollte verhindern, dass das Heizöl über das Absetzbecken in die Saale gelangt. Laut Polizei kann diese Menge an Öl nicht nur die Umwelt verschmutzen, sondern auch die Kläranlage nachhaltig schädigen. Sie bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2024 12:00 Uhr