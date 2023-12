UN-Sicherheitsrat verurteilt russischen Großangriff auf Ukraine

New York Nach den beispiellosen russischen Luftangriffen hat sich der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in der Ukraine befasst. Die meisten Ratsmitglieder, darunter die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien, verurteilen den Großangriff. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja erklärte, Moskau habe nur militärische Infrastrukturen angegriffen, die ukrainischen Luftabwehrsysteme seien für die zivilen Opfer verantwortlich. - Nach ukrainischen Angaben hatte Russland die Ukraine in der vergangenen Nacht so heftig angegriffen wie noch nie seit Kriegsbeginn. Knapp 160 Drohnen und Raketen wurden demnach abgefeuert. Mindestens 30 Menschen wurden getötet. Die ukrainische Führung sprach von massivem "Terror" gegen die Zivilbevölkerung. Bei den Angriffen wurde offenbar auch der polnische Luftraum verletzt. Die Nato betonte daraufhin ihre Solidarität und warnte vor weiteren Grenzüberschreitungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.12.2023 03:00 Uhr