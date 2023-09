UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Krieg gegen die Ukraine

New York: Der UN-Sicherheitsrat befasst sich heute mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bei dem Treffen am Rande der UN-Generaldebatte werden unter anderem Bundeskanzler Scholz, der ukrainische Präsident Selenskyj und auch der russische Außenminister Lawrow sprechen. Außerdem werden Selenskyj und Scholz auch zu einem bilateralen Gespräch zusammenkommen. Scholz hatte vor der UN-Generalversammlung vor "Schein-Lösungen" im Ukraine-Krieg gewarnt. Außerdem verwies er auf die Folgen des Krieges für andere Länder: Unter Inflation, wachsender Verschuldung, Düngemittelknappheit, Hunger und steigender Armut litten Menschen weltweit, sagte er. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland vor, Nahrung und Energie als Waffen zu nutzen. Dadurch sei nicht nur die Ukraine in Gefahr, warnte Selenskyj.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 14:00 Uhr