Ukrainische Luftwaffe meldet russische Angriffe

Odessa: Bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainische Schwarzmeerregion sind nach offiziellen Angaben mehr als zehn Menschen verletzt worden. Darunter sind laut Zivilschutz auch drei Kinder. Außerdem seien elf Gebäude beschädigt worden. Die Flugabwehr in Kiew meldete, dass die Luftstreitkräfte 42 von 43 russischen Drohnen über der Ukraine abschießen konnten. Am stärksten betroffen war demnach die Gegend um Odessa. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums soll auch die Ukraine Gebiete in Russland angegriffen haben. In der Nähe von Moskau und in der Region Kaluga seien neun Drohnen abgeschossen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 12:00 Uhr