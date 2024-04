Ukraine zeigt sich erfreut über weitere Nato-Unterstützung

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat es begrüßt, dass die Nato seinem Land mehr Hilfe zukommen lassen will. Er schätze die Bemühungen der Mitgliedsstaaten, sagte Selenskyj am Abend in seiner täglichen Videoansprache. Seit Monaten appelliert er immer wieder an die Verbündeten, mehr Waffen zur Verfügung zu stellen. Die Verteidigungsminister der Nato-Staaten hatten der Ukraine gestern zugesagt, ihre militärische Unterstützung aufzustocken. Deutschland versprach Kiew erst kürzlich die Lieferung eines dritten Patriot-Flugabwehrsystems. Wirtschaftsminister Habeck forderte die internationale Gemeinschaft nach einem Besuch in der Ukraine auf, umgehend noch mehr Waffen und Munition zu liefern. Heute will das US-Repräsentantenhaus über die seit Monaten von den Republikanern blockierten Hilfsmittel für die Ukraine im Umfang von umgerechnet 57 Milliarden Euro abstimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 07:45 Uhr