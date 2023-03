Ukraine meldet neue russische Luftangriffe

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der deutschen Patentanmeldungen sinkt

München: Die Zahl der Patentanmeldungen aus Deutschland sinkt. Das Europäische Patentamt verzeichnete im vergangenen Jahr einen Rückgang um 4,7 Prozent. Insgesamt gab es rund 25.000 deutsche Anmeldungen. Das ist der niedrigste Stand seit mehr als einem Jahrzehnt. Ein Sprecher des Patentamtes sagte dazu, momentan gebe es ein großes Wachstum im digitalen Bereich. Dieser spiele bei Patentanmeldungen aus Deutschland keine so große Rolle. Im Maschinenbau und der Fahrzeugtechnik stagnierten die Anmeldungen dagegen. In der Folge könnte Deutschland seinen zweiten Platz hinter den USA in wenigen Jahren an China verlieren, heißt es vom Patentamt.

