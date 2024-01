Ukraine meldet neue russische Angriffe

Kiew: Russische Truppen haben in der vergangenen Nacht wieder Ziele in der Ukraine angegriffen. Wie es aus Kiew hieß, wurden vor allem Städte im Süden und im Osten des Landes mit Drohnen und Marschflugkörpern attackiert; in Dnipro wurde ein Wohnblock beschädigt. Die ukrainische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben 21 Drohnen abgefangen und zerstört. Heute ist überraschend die japanische Außenministerin Kamikawa in der Ukraine eingetroffen. Bei einem Treffen mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba versicherte sie dem Land die Unterstützung Japans. Tokio hatte zusammen mit westlichen Staaten zwar Sanktionen gegen Russland verhängt; die pazifistische Verfassung Japans gestattet allerdings keine Waffenlieferungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 09:00 Uhr