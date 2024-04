Ukraine bedankt sich bei den USA für Militärhilfe

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich bei den USA für das neue Hilfspaket bedankt. Auf der Plattform X schrieb er, man habe die Unterstützung erhalten, die man brauche, um sich weiter vor russischen Angriffen zu schützen. Nach der Freigabe der neuen Ukraine-Hilfen hatte US-Präsident Biden ein neues Militärpaket für die Ukraine unterzeichnet. In einer Rede im Weißen Haus sagte Biden, man werde schon in den nächsten Stunden damit beginnen, Ausrüstung für die Flugabwehr, Artillerie, Raketensysteme und gepanzerte Fahrzeuge in die Ukraine zu schicken. Das neue Paket enthält auch ATACMS-Raketen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 07:00 Uhr