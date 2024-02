Übergriffe auf Flüchtlinge haben stark zugenommen

Berlin: Die Zahl der Übergriffe auf Flüchtlinge in Deutschland war im vergangenen Jahr so hoch wie seit 2016 nicht mehr. Das geht aus Daten des Innenministeriums hervor, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet. Danach registrierten die Sicherheitsbehörden knapp 2.400 Angriffe auf Geflüchtete, darunter gut 300 Gewaltdelikte. Gegenüber dem Vorjahr ist das fast eine Verdoppelung. Die Linken-Politikerin Bünger sagte dazu, es sei kein Wunder, dass Rassisten sich in der aktuellen gesellschaftlichen Lage bestärkt fühlten, die allgegenwärtigen Ressentiments in die Tat umzusetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 02:00 Uhr