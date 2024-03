Türkische Opposition zufrieden mit Zwischenergebnissen in Istanbul und Ankara

Istanbul: Bei der Kommunalwahl in der Türkei zeichnet sich in den Metropolen ein Trend zugunsten der Amtsinhaber von der größten Oppositionspartei CHP ab. In Istanbul votierten nach Auszählung von knapp einem Fünftel der Stimmen knapp 50 Prozent der Wähler für den amtierenden Bürgermeister Imamoglu. Sein von Präsident Erdogan unterstützter Hauptrivale Kurum lag bei gut 41 Prozent. Imamoglu erklärte, er sei sehr glücklich mit dem Zwischenergebnis. In der Hauptstadt Ankara erklärte sich der Amtsinhaber Yavas von der CHP auf der Basis der ersten Auszählungsergebnisse bereits zum Wahlsieger. Demnach lag er bei gut 56 Prozent der Stimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 20:00 Uhr