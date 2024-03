Tuchhersteller Fraas schließt Produktion in Oberfranken

Hof: Der oberfränkische Schal- und Tuchhersteller Fraas schließt zum Jahresende seine Produktionsstandorte in Bayern und verlegt sie nach China. Dort könne man die Ware um rund die Hälfte günstiger herstellen, teilte das Unternehmen mit. Von der Verlagerung betroffen sind 125 Mitarbeitende. Für sie werde ein Sozialplan erstellt. Das Familienunternehmen Fraas, das sich selbst als weltweit größter Hersteller von Kaschmir-, Cashmink- und Acrylfaserschals bezeichnet, hatte 143 Jahre lang seine Weberei in Wüstenselbitz und die Veredelung in Helmbrechts betrieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 15:00 Uhr