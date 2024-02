Trump setzt Siegeskurs bei Vorwahlen fort

Columbia: Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner feiert Donald Trump einen weiteren Etappensieg. Er hat laut Medienberichten wie erwartet auch die Vorwahl in South Carolina gewonnen. Laut Hochrechnungen kommt Trump auf mehr als 60 Prozent der Stimmen, während seine Konkurrentin Nikki Haley in ihrem Heimatstaat weniger als 40 Prozent erreicht. Sie hatte schon bei den Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und Nevada gegen Trump verloren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2024 03:00 Uhr