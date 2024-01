Treffen radikaler Rechter alarmiert andere Parteien

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat vor einer Vernetzung von Verfassungsfeinden mit der AfD gewarnt. Sie bezog sich dabei auf ein gestern bekannt gewordenes Treffen von AfD-Politikern mit Vertretern der rechtsextremen "Identitären Bewegung" in Potsdam im November. FDP-Fraktionschef Dürr schreibt auf der Online-Plattform X, die dabei offenbar besprochenen Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen würden an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte erinnern. SPD-Generalsekretär Kühnert und Grünen-Fraktionschefin Haßelmann forderten die Bürger zum Engagement gegen die AfD auf. Bundesverfassungsschutzpräsident Haldenwang warnte im Interview mit dem ARD-Magazin Kontraste vor einer wachsenden Bedrohung der Demokratie in Deutschland. Die Mitte der Gesellschaft sei zu bequem geworden - er rief die schweigende Mehrheit auf, klar Position zu beziehen gegen Extremismus und Antisemitismus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2024 08:00 Uhr