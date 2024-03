Tesla-Produktion steht bis Ende nächster Woche still

Gründheide: Nach dem Anschlag auf die Stromversorgung von Tesla in Brandenburg geht die Debatte um Linksextremismus weiter. Thüringens Verfassungsschutzpräsident Kramer sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Hemmschwelle zur Gewalt in der politischen Auseinandersetzung sinke immer mehr. Und wörtlich fügte er hinzu: "Waren es gestern noch Aktionen, bei denen die Luft in den Reifen von SUVs abgelassen wurde, sind es heute Brandanschläge gegen die kritische Infrastruktur." - Unbekannte Täter hatten vorgestern Feuer an einem Strommast gelegt, der auch für die Versorgung der Tesla-Fabrik zuständig ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 09:00 Uhr