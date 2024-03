Tesla muss Produktion nach Anschlag bis Ende nächster Woche ruhen lassen

Berlin: Der Anschlag auf einen Strommasten in Brandenburg hat für das Autowerk von Tesla gravierendere Folgen als zunächst angenommen. Wie das Unternehmen am Abend mitteilte, muss die Produktion in Grünheide bis voraussichtlich Ende nächster Woche unterbrochen werden. Mit dem längeren Produktionsstopp dürfte auch der Schaden für den E-Auto-Hersteller höher ausfallen. Zuletzt war Tesla von einem Schaden von mehreren hundert Millionen Euro ausgegangen. Eine linksextreme Gruppe hatte den Anschlag für sich reklamiert. Die Polizei bezeichnete ein Bekennerschreiben als authentisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2024 21:15 Uhr