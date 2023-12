Teilzeitquote in Deutschland ist so hoch wie noch nie

Nürnberg: In Deutschland arbeiten so viele Beschäftigte wie noch nie in Teilzeit. Nach einer Berechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung lag die Teilzeitquote im dritten Quartal dieses Jahres bei über 39 Prozent. Das IAB erklärt das durch einen Beschäftigungszuwachs in Branchen, in denen viele in Teilzeit arbeiten. Das ist etwa das Gastgewerbe, aber auch der Erziehungs- und Bildungsbereich. Die Studie zeigt außerdem, dass immer mehr Menschen neben ihrer Haupt-Arbeit noch einen Nebenjob haben: Mittlerweile betrifft das jeden zehnten Beschäftigten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2023 11:15 Uhr