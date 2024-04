Teheran plant nach Explosionen im Iran derzeit keinen Gegenangriff

Teheran: Der Iran plant nach Angaben von Außenminister Amir-Abdollahian derzeit keinen Vergeltungsangriff gegen Israel. Wörtlich sagte er im US-Fernsehsender NBCNews: "Solange das israelische Regime keine neuen Abenteuer gegen die Interessen des Iran plant, werden wir nicht antworten." Was in der Nacht zum Freitag passiert sei, nannte er keinen Angriff. Es habe sich vielmehr um den Flug von zwei oder drei Drohnen gehandelt, die in etwa den Spielzeugen entsprechen, die Kinder im Iran benutzen. Bereits zuvor hatte der Iran erklärt, die Explosionen seien nicht auf einen Angriff aus dem Ausland zurückzuführen. Israel kommentierte die Vorgänge nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2024 16:45 Uhr