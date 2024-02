Tausende wollen gegen Rechtsextremismus demonstrieren

Berlin: Auch heute wollen in mehreren Städten wieder Menschen auf die Straße gehen, um gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie zu demonstrieren. Zur Kundgebung am Berliner Reichstag erwarten die Veranstalter rund 100.000 Teilnehmer. Geplant ist rund um den Bundestag eine symbolische Menschenkette unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer". In Hannover gibt es eine ähnliche Aktion am niedersächsischen Landtag. In Dresden sind rund 10.000 Menschen für eine Protestveranstaltung angemeldet. In Nürnberg rechnen die Organisatoren ebenfalls mit rund 10.000 Teilnehmern bei der voraussichtlich größten Demonstration heute in Bayern unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!". Auch in Augsburg und Würzburg sind Demontrationen geplant.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 07:00 Uhr