Tausende protestieren in Berlin gegen Antisemitismus

Berlin: In der Bundeshauptstadt haben tausende Menschen gegen Antisemitismus und Rassismus protestiert. Laut Polizei beteiligten sich bis zu 3.200 Menschen an der Demonstration unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt", das private Veranstalterbündnis zählte rund 10.000 Personen. Bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor sprachen unter anderem Bundestagspräsidentin Bas, Arbeitsminister Heil und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. Dieser sagte, er erkenne zuweilen das Land nicht wieder; es sei etwas aus den Fugen geraten. Bas erklärte, ein kraftvolles und lautes Zeichen sei wichtig - Jüdinnen und Juden hätten Angst. Zeitgleich fand im Regierungsviertel eine pro-palästinensische Demonstration statt. Die Polizei registrierte hier bis zu 2.500 Teilnehmer. Beide Veranstaltungen verliefen demnach friedlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 20:00 Uhr