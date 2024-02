Tausende Menschen in Bayern demonstrieren auch heute gegen Rechtsextremismus

Bremen: In vielen deutschen Städten gehen auch heute wieder tausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. So sind bei einer Demonstation in Bremen Polizeiangaben zufolge über 16.000 Menschen zusammengekommen. Auch in Bayern laufen Kundgebungen und Protestmärsche. Im oberfränkischen Wunsiedel hat ein breites Bündnis aus Organisationen, Vereinen und Parteien unter dem Motto "Wunsiedel ist bunt" zur Demo aufgerufen. In Nördlingen, läuft seit 14 Uhr eine Veranstaltung unter dem Titel "Alle zusammen. Für Demokratie und Viefalt." Dort sind BR-Informationen zufolge mehr als 2700 Menschen auf der Straße. Oberbürgermeister Wittner betonte bei der Veranstaltung, in Nördlingen lebten heute Menschen aus mehr als 100 Nationen. Auch in Kitzingen zieht ein Protestzug durch die Stadt, und auch in Bad Kissingen und in Bad Brückenau finden Demonstrationen statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2024 15:30 Uhr