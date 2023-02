Tausende folgen Aufruf von Wagenknecht und Schwarzer in Berlin

Nachrichtenarchiv - 25.02.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehrere tausend Menschen sind in der Bundeshauptstadt dem Aufruf von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer gefolgt und ans Brandenburger Tor gekommen. Die Demonstration steht unter dem Motto "Aufstand für Frieden" und soll ein Zeichen setzen, für Verhandlungen mit Russland und gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Polizei registrierte kurz vor Beginn der Kundgebung rund 5.000 Teilnehmer. Die Veranstalter sprachen von mehr als doppelt so vielen. Die Kundgebung ist umstritten: Kritiker werfen Wagenknecht und Schwarzer vor, naiv und zu russland-freundlich zu sein. Die Linken-Politikerin und die Frauenrechtlerin hatten vor zwei Wochen ein sogenanntes "Manifest für Frieden" veröffentlicht, das im Netz von mehr als 620.000 Menschen unterschrieben wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2023 15:00 Uhr