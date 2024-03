Tausende demonstrieren wieder gegen Rechtsextremismus

Würzburg: In mehreren deutschen Städten haben sich wieder Zigtausende versammelt, um gegen Rechtsextremismus und für Toleranz zu demonstrieren. Auch in Augsburg und Würzburg gingen die Menschen auf die Straßen. So kamen in Würzburg nach offiziellen Angaben 10.000 Menschen zu der Kundgebung zusammen. In Augsburg waren es laut Polizei rund 6.500, die sich auf dem Rathausplatz versammelten, um ein Zeichen gegen Hass, Hetze, Rassismus und Antisemitismus zu setzen. In Bochum und Herne in Nordrhein-Westfalen bildeten etwa 5.000 Teilnehmer eine Menschenkette, die die Rathäuser der beiden Städte miteinander verband. Bundesweit gehen seit Wochen immer wieder Tausende Menschen für Demokratie auf die Straßen - zugleich zeigen sie Flagge gegen die AfD.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 23:00 Uhr