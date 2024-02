Tausende demonstrieren in Bayern wieder gegen Rechtsextremismus

Wunsiedel: Nach den Protesten gestern in mehreren bayerischen Städten sind auch für heute wieder viele Kundgebungen gegen Rechtsextremismus geplant. So hat das Netzwerk "Wunsiedel ist bunt" am Nachmittag ab 15 Uhr zu einer Demo aufgerufen. In Hilpoltstein im Landkreis Roth ist für 17 Uhr eine Veranstaltung auf dem Marktplatz angemeldet. Auch im Landkreis Bad Kissingen sind an mehreren Orten Aktionen angesetzt, ebenso in Nördlingen, Erding oder Amberg, dort beginnen die Veranstaltungen jeweils um 14 Uhr. Bundesweit haben Bündnisse und Organisationen wieder zum Protest gegen Rechtsextremismus aufgerufen, etwa in Magdeburg, Bremen und Bonn. Ausgelöst wurden die Demonstrationen, nachdem durch Recherchen Treffen zwischen Rechtsextremisten und AfD-Politikern aufgedeckt worden waren. Dort sollen auch Massenvertreibungen von Menschen mit Migrationshintergrund geplant worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2024 13:00 Uhr