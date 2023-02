Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst sollen im März weitergehen

Kurzmeldung ein/ausklappen Ex-Filmproduzent Weinstein zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt

Los Angeles: Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein ist wegen eines Sexualverbrechens zu einer weiteren Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt worden. Das entschied ein Richter in Los Angeles. In dem Prozess hatte eine Geschworenenjury Weinstein schon in Dezember schuldig gesprochen, 2013 eine Frau vergewaltigt zu haben. Vor drei Jahren war er bereits in einem New Yorker Prozess wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden. Auch etliche Schauspielerinnen wie Gwyneth Paltrow, Salma Hayek oder Angelina Jolie hatten Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die Enthüllungen trugen zur Entstehung der "MeToo"-Bewegung bei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.02.2023 21:15 Uhr