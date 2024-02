Suchtbeauftragter warnt vor Cannabis-Legalisierung

München: Der Beauftragte für Suchtprävention in Bayern, Marcel Romanos, hat vor den Folgen der im Bundestag beschlossen Teillegalisierung von Cannabis gewarnt. In der BR24-Sendung "Sonntags um 11" sagte er, dass durch die Art und Weise, wie die Legalisierung geregelt sei, vor allem auch der Konsum bei Jugendlichen steigen werde - mit entsprechenden gesundheitlichen Folgen. Das Gesetz biete zu viele Freiheiten. Grundsätzlich gegen eine Legalisierung spricht sich Romanos aber nicht aus. Es sei nicht in Ordnung Cannabis-Konsum zu kriminalisieren. Auch Extremsport, Rauchen und Alkohol seien nicht verboten. Am besten erscheine ihm der skandinavische Weg bei Alkohol, der nur in Monopolgeschäften verkauft wird. Das sei auch eine attraktive Möglichkeit, Cannabis-Konsum zu legalisieren.

