Sturm "Zoltan" trifft den Weihnachtsverkehr

Hamburg: Zugreisende bekommen weiterhin die Folgen des Sturms Zoltan zu spüren. Die Deutsche Bahn erwartet im Laufe des Tages erneut Verspätungen und Ausfälle. Davon betroffen seien unter anderem die Verbindungen zwischen Hamburg und Frankfurt sowie Hamburg und München. Auch ICE- und IC-Züge zwischen Köln und Kassel entfallen zunächst. Im Norden Deutschlands behindern umgestürzte Bäume auch den Straßenverkehr. In Bayern hat Zoltan am Nachmittag für Stromausfälle in den Landkreisen Roth und Weißenburg-Gunzenhausen gesorgt. Grund war ein Baum, der wegen des Sturms auf eine Freileitung gestürzt war.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 02:00 Uhr