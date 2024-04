Sturm sorgt für Schäden in der Oberpfalz

Berching: Ein Unwetter mit starken Sturmböen und möglicherweise auch Windhosen ist gestern über Teile der Oberpfalz hinweggezogen und hat örtlich für größere Schäden gesorgt. Betroffen waren unter anderem Ortsteile der Stadt Berching im Kreis Neumarkt in der Oberpfalz. Neben einigen umgestürzten Bäumen wurden laut Feuerwehr rund 30 Gebäude beschädigt. Verletzte gab es im Raum Berching offenbar nicht. Die Höhe des insgesamt entstandenen Schadens ist noch unklar, die Reparaturarbeiten werden noch Tage in Anspruch nehmen, hieß es. Auch aus Schirmitz im Landkreis Neustadt an der Waldnaab wurden Sturmschäden gemeldet. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei gab es auch dort abgedeckte Dachziegel. Bäume sollen auf Autos gefallen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 08:00 Uhr