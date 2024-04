Sturm löst Beeinträchtigungen im Bahnverkehr aus

München: Wegen eines Sturms war der Bahnverkehr in ganz Deutschland in der Nacht beeinträchtig. Manche Züge hatten mehrere Stunden Verspätung. Einzelne Strecken wurden gesperrt, weil Bäume auf den Gleisen lagen. In Bayern wurden ICE-Züge zwischen Nürnberg und Erfurt umgeleitet. Am Würzburger Bahnhof wurden Unwetterschäden registriert. Probleme gab es auch in den Bundesländern Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. In Bottrop in NRW stürzte ein Baum auf einen Gehweg und traf eine junge Frau, sie wurde eingeklemmt. In Hattingen verletzte ein umstürzender Baum einen Mann in seinem Garten. In Köln traf ein Baum einen Linienbus, der Fahrer wurde verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2024 06:00 Uhr