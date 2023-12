Streit über geplante Erhöhung des Bürgergelds hält an

Berlin: Die geplante Bürgergeld-Erhöhung zu Beginn des neuen Jahres sorgt in der Ampelkoalition weiter für Diskussionen. Die FDP hält die Anhebung um zwölf Prozent angesichts sinkender Inflationsraten und eines Haushaltslochs in Milliardenhöhe für überzogen. SPD und Grüne lehnen Änderungen ab. Ein Sprecher von Bundesarbeitsminister Heil sagte der Bild-Zeitung, es gebe keine Pläne, die gesetzlich vorgeschriebene Anpassung zum 1. Januar nicht vorzunehmen. Und Grünen-Fraktionschefin Dröge erklärte im "Ersten", die Anhebung sei nötig, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten auszugleichen. Die Bundesregierung hat inzwischen klar gemacht, dass sie an der geplanten Erhöhung des Bürgergelds festhält.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 15:00 Uhr