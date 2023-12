Streichung von Agrar-Subventionen sorgt für Proteste

Berlin: Gegen die von der Bundesregierung geplante Streichung von Agrar-Subventionen regt sich vielstimmiger Protest. Bauernpräsident Rukwied erklärte, die Landwirtschaft in Deutschland habe keine Zukunft, wenn die Steuervergünstigungen gekippt werden. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Breher sagte, die Ampel verspiele den letzten Funken des Vertrauens der hiesigen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Die CDU-Wirtschaftspolitikerin Connemann warnte vor einer Kostenexplosion in der Agrarwirtschaft. Und Landwirtschaftsminister Özdemir befürchtet nach eigenen Worten ein Höfesterben ungeahnten Ausmaßes. Für den Montag hat der Bauernverband zu Protesten in Berlin aufgerufen. Bereits heute gingen in Rosenheim 250 Landwirte gegen die angekündigte Streichung von Agrarsubventionen auf die Straße. Gestern Abend hatten auch im Landkreise Neu-Ulm Bauern mit einem Demonstrationszug aus 60 Traktoren und Lkw protestiert.

