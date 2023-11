Stoltenberg wirbt für Durchhaltevermögen bei Unterstützung der Ukraine

Brüssel: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat dazu aufgerufen, bei der Unterstützung der Ukraine Durchhaltevermögen zu zeigen. Bei einem Außenministertreffen des Militärbündnisses bezeichnete er es als Pflicht, das Land mit den Waffen zu versorgen, die es brauche. Stoltenberg verwies darauf, dass ein Sieg Russlands nicht nur eine Tragödie für die Ukraine wäre, sondern auch eine Gefahr für die Nato. Die Botschaft an autoritäre Staats- und Regierungschefs in Moskau und Peking wäre dann, dass sie bekommen was sie wollen, wenn sie in ein anderes Land einmarschieren und Gewalt anwenden. Außenministerin Baerbock sagte der Ukraine für weitere Offensiven gegen Russland Unterstützung zu. Das Land müsse im nächsten Jahr so viele Dörfer und Städte befreien wie möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 16:00 Uhr