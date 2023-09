Steinmeier würdigt Islamverband VIKZ zum 50-jährigen Bestehen

Köln: Bundespräsident Steinmeier hat den Verband der Islamischen Kulturzentren VIKZ gewürdigt. Bei einem Festakt zu dessen 50jährigem Bestehen sagte er, der Verband sei nicht nur ein Raum für den Glauben und die spirituellen Bedürfnisse der Muslime. Er sei auch ein Ort der gegenseitigen Unterstützung. Steinmeier würdigte auch, dass der Verband der Islamischen Kulturzentren bereits seit den 1980er Jahren seine Imame in Deutschland ausbildet. Im VIKZ sind nach eigenen Angaben rund 300 lokale Moschee- und Bildungsvereine in neun Landesverbänden zusammengeschlossen, unter anderem in Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 12:00 Uhr