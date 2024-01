Steinmeier würdigt die Verdienste von Franz Beckenbauer

München: Bundespräsident Steinmeier hat den verstorbenen Franz Beckenbauer gewürdigt. Bei der Gedenkfeier in der Fußball-Arena in Fröttmaning nannte Steinmeier ihn einen "Weltklasse-Fußballer" und "großen Deutschen". Er habe mit seinem Können begeistert und mit seinem freundlichen Auftreten die Menschen gewonnen, so der Bundespräsident. Zum Auftakt der Trauerfeier kamen Freunde und Wegbegleiter von Beckenbauer in die Mitte der Arena - darunter Paul Breitner, Günter Netzer und Bastian Schweinsteiger. Sie legten rote Rosen um ein Banner, das Beckenbauer im Trikot mit der Nummer 5 zeigt. Auch FC-Bayern Präsident Hainer erinnerte an Beckenbauers Verdienste. Wörtlich sagte er: "Heute ist die Welt zu Gast bei Franz". Damit spielte er auf das Motto der WM 2006 an, die Beckenbauer organisiert hatte. Damals hieß es "Die Welt zu Gast bei Freunden". Musikalisch begleitet wird die Gedenkfeier von Startenor Jonas Kaufmann. Beckenbauer war vor knapp zwei Wochen mit 78 Jahren gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 16:00 Uhr