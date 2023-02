Steinmeier ruft zum Einsatz für Demokratie auf

Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bundespräsident Steinmeier hat dazu aufgerufen, die Demokratie in Deutschland zu stärken gegen Angriffe und Bedrohungen. Verfassungsgegnern solle es nicht noch einmal gelingen können, die Demokratie im Innersten anzugreifen, sagte Steinmeier bei einer Vorlesung an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Darin erinnerte der Bundespräsident an die Widerstandsgruppe Weiße Rose. Die von ihnen während der Nazi-Zeit eingeforderten Werte Frieden, Freiheit und Achtung der Menschenwürde seien heute das Fundament für die Demokratie in Deutschland - diese Werte seien aber mit Opfern erstritten worden, betonte Steinmeier. - Am 22. Februar vor 80 Jahren wurden die ersten Mitglieder der "Weißen Rose" von den Nationalsozialisten hingerichtet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2023 18:15 Uhr