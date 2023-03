Staatsregierung zieht umstrittene Anträge zum Wasserschutz zurück

Meldungsarchiv - 28.03.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Nach heftiger Kritik von Kommunen, Experten und Opposition hat das bayerische Kabinett seine Wasser-Politik für den Landesentwicklungsplan geändert. Ministerpräsident Söder kündigte nach einer Sitzung der Minister an, dass Anträge zur Aufweichung des Schutzes von Grund- und Trinkwasser in Bayern vom Tisch sind. Konkret hatten CSU und Freie Wähler gefordert, dass Grundwasser nicht mehr bevorzugt zur Trinkwasserversorgung geschützt, sondern auch für die Lebensmittel- und Getränkeherstellung bereitgestellt werden soll. Söder betonte, die Grundwasserspiegel und die Pegel bei Flüssen und Seen seien niedriger geworden. Man müsse deshalb Wasser speichern und sparen. Gemeinsam mit Umweltminister Glauber werde er einen runden Tisch zum Schutz des Wassers einberufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2023 19:00 Uhr