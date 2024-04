Staatsregierung will Akten zur Corona-Pandemie nicht offenlegen

München: Zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen will die Staatsregierung keine weiteren Dokumente offenlegen. In einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Landtags-SPD heißt es, man sehe dafür keinen Anlass. SPD-Fraktionschef von Brunn hatte die Staatsregierung gebeten, die einschlägigen Akten des Kabinetts, des Gesundheitsministeriums und des Landesamtes für Gesundheit offenzulegen. Auch mit Blick auf die in der Pandemie zeitweise gültigen Auflagen für Schulen bedarf es aus Sicht des Ministeriums keinerlei nachträglicher Aufarbeitung. Der Schutz von Leib und Leben habe in der Pandemie an oberster Stelle gestanden, heißt es. Von Brunn kritisiert das. Über Corona in vernünftiger Weise nachzudenken, sei für uns als Gesellschaft wichtig, so der SPD-Politiker.

