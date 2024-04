Staatenbündnis ruft Hamas zur Freilassung aller verbliebenen Geiseln auf

Berlin: Deutschland und 16 weitere Staaten haben die militant-islamistische Hamas aufgefordert, alle Geiseln freizulassen. Unter den Gekidnappten seien auch eigene Staatsangehörige, heißt es in der Erklärung, die beispielsweise die USA, Brasilien und Frankreich ebenfalls unterzeichneten. Die Geiseln würden inzwischen seit mehr als 200 Tagen von der Hamas im Gaza-Streifen festgehalten. Ihr Schicksal erfülle die Weltgemeinschaft mit Sorge. Nach israelischen Schätzungen sind von den einst 250 Geiseln noch knapp 100 am Leben. Derweil geht die israelische Militäroffensive in dem abgeriegelten Palästinensergebiet weiter. Nach Angaben der Hamas ist die Zahl der Toten mittlerweile auf mehr als 34.000 gestiegen. Zudem haben Hunderttausende nicht genug zu essen.

