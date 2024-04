Spionage-Fall alarmiert Berliner Politik

Berlin: Die mutmaßliche Spionage durch zwei Deutsch-Russen ist nach Ansicht von Innenministerin Faeser ein weiterer alarmierender Vorgang. Die beiden Männer wurden gestern in Bayreuth in Oberfranken festgenommen. Sie sollen nach Angaben des Generalbundesanwalts militärische und zivile Einrichtungen ausgespäht haben. Darunter soll auch der Truppenübungsplatz der US-Armee im oberpfälzischen Grafenwöhr gewesen sein. Dort bilden die USA ukrainische Soldaten für den Einsatz an Abrams-Kampfpanzern aus. Möglicherweise haben die Männer auch Sprengstoffanschläge geplant. Die Innenministerin kündigte an, Deutschland werde die Ukraine weiter massiv unterstützen und sich nicht einschüchtern lassen. Justizminister Buschmann erklärte, der russische Machtapparat nehme auch Deutschland in den Fokus. Wörtlich fügte er hinzu: "Darauf müssen wir wehrhaft und entschlossen reagieren."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2024 17:00 Uhr