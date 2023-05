SPD wird stärkste Kraft bei Bürgerschaftswahl in Bremen

Meldungsarchiv - 14.05.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bremen: Bei der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt ist die SPD voraussichtlich wieder stärkste politische Kraft im kleinsten Bundesland Deutschlands geworden. Nach der Prognose von Infratest Dimap für die ARD kommen die Sozialdemokraten auf 29,5 Prozent der Stimmen. Das wären 4,6 Punkte mehr als bei der Wahlschlappe vor vier Jahren. Zweitstärkste Kraft mit 25,5 Prozent ist demnach die CDU, die 1,2 Punkte einbüßt. Auch die momentanen Regierungspartner in der rot-grün-roten Bremer Koalition müssen Federn lassen: Die Grünen kommen nach der Prognose auf 12,5 Prozent - ein Minus von 4,9 Punkten. Die Linke verliert 0,8 Punkte und verzeichnet 10,5 Prozent. Die FDP schafft voraussichtlich den Wiedereinzug in die Bürgerschaft mit 5,5 Prozent. Die rechtspopulistische Regionalpartei "Bürger in Wut" kommt nach der Prognose auf 10,5 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2023 20:00 Uhr