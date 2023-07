SPD weist Forderung nach pragamtischem Umgang mit AfD zurück

Meldungsarchiv - 24.07.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Mit scharfer Kritik hat die SPD auf das Sommerinterview von CDU-Chef Merz reagiert. SPD-Generalsekretär Kühnert wies dessen Forderung nach einem pragmatischen Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene zurück. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Kühnert, die AfD habe kein Anrecht auf Kooperation mit anderen Parteien. In jedem Parlament in Deutschland - von kommunaler bis zu Bundesebene - gebe es Mehrheiten OHNE die AfD. Dass die Arbeit der Ampelkoalition an den hohen Umfragewerten der Partei Schuld sei, stritt Kühnert ab. Niemand, der unzufrieden sei, müsse zwangsläufig die AfD wählen. - Merz hatte mit seinen Äußerungen auch in den eigenen Reihen für viel Kritik gesorgt. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner etwa schrieb auf Twitter, die CDU werde nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 08:00 Uhr