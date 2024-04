SPD-Bildungspolitikerin Strohmayr fordert Reform des "Grundschulabiturs"

München: Die bayerische SPD-Bildungsexpertin Strohmayr, hat eine Reform des sogenannten "Grundschul-Abiturs" im Freistaat gefordert. In der BR-Sendung „jetzt red i“ kritisierte sie, dass man bereits in der vierten Klasse entscheiden müsse, auf welche weiterführende Schule ein Kind geht. Dieser Übertritt gehöre endlich abgeschafft, so Strohmeyer. Die bayerische Kultusministerin Stolz von den Freien Wählern hingegen verteidigte die bisherige Praxis. Sie sieht nach eigenen Worten keinen Handlungsbedarf. Stattdessen betonte Stolz, dass es in Bayern für jedes Talent die passende Schulart gebe und das Bildungssystem durchlässig sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2024 07:00 Uhr