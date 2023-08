Spanischer Fußballverband droht Spielerin Hermoso mit Klage

Madrid: Im Kuss-Skandal nach der Fußball-WM hat der spanische Fußballverband Weltmeisterin Jennifer Hermoso jetzt rechtliche Schritte angedroht. Der Verband veröffentlichte in der Nacht eine Erklärung, in der er Hermosos Darstellung als Lüge bezeichnet. Sie hatte erklärt, dass der Kuss von Präsident Rubiales auf ihren Mund bei der Siegerehrung nicht einbernehmlich passiert sei. Der Verband veröffentlichte dazu vier Fotos, die belegen sollten, Hermoso habe Rubiales im Überschwang des Jubels hochgehoben, ihn an sich gezogen und dem Kuss zugestimmt. Sportminister Iceta kündigte an, die Regierung werde sich um eine rasche Entfernung von Rubiales aus dem Amt bemühen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 12:00 Uhr