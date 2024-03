Söder bekräftigt Forderung nach Wiedereinführung der Wehrpflicht

Berlin: CSU-Chef Söder hat seine Forderung nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht bekräftigt. Der bayerische Ministerpräsident sagte der "Augsburger Allgemeinen", Deutschland stehe sicherheitspolitisch vor völlig neuen Herausforderungen. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht sei wichtig für eine einhundertprozentige Verteidigungsfähigkeit, so Söder. Seinen Worten nach sollte in den kommenden fünf bis sieben Jahren eine Grundausbildung von mindestens sieben Monaten für junge Männer eingeführt werden. Die Wehrpflicht war in Deutschland im Juli 2011 nach 55 Jahren unter dem damaligen Verteidigungsminister zu Guttenberg ausgesetzt worden. Verteidigungsminister Pistorius lässt aufgrund der veränderten Sicherheitslage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine aktuell Modelle einer Dienstpflicht prüfen.

