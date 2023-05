Selenskyj ist in Berlin angekommen

Meldungsarchiv - 14.05.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in Deutschland eingetroffen. Er bestätigte seine Ankunft in Berlin in der Nacht auf Twitter. Es werde bei seinen Gesprächen in Deutschland um Themen wie Luftabwehr und Wiederaufbau der Ukraine gehen. Dass eine solche Reise geplant ist, war schon länger bekannt, die Bundesregierung hatte im Vorfeld aber nichts bestätigt. Es ist der erste Besuch Selenskyjs in Deutschland seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Er dürfte neben Bundeskanzler Scholz auch Bundespräsident Steinmeier treffen. Am Nachmittag soll Selenskyj in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet werden.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 14.05.2023 05:00 Uhr