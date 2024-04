Selenskyj dankt Habeck für Ukraine-Hilfe und will bei der Nato um weitere Unterstützung bitten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich nach dem Besuch von Vizekanzler Habeck für die anhaltende Unterstützung Deutschlands bedankt. Selenskyj sagte in seiner täglichen Videobotschaft, er schätze Deutschlands Führungsrolle, die nicht nur in der Ukraine beim Schutz von Leben helfe. Mit Habeck hat er gestern bei dessen Besuch nach eigenen Worten vor allem über die Lage an der Front und die Bedürfnisse der Armee gesprochen. Heute tagt der Nato-Rat: Bei einer Krisensitzung will die Ukraine um weitere Unterstützung bitten. Konkret soll es dabei um Luftverteidigungs-Systeme gehen. Auch Außenministerin Baerbock hat sich gestern für weitere Militärhilfe ausgesprochen. Im ZDF sagte sie am Abend, man müsse auf der ganzen Welt die Luftverteidigung, die man habe, zusammenkratzen.

